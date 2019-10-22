» بالفيديو.. سعودي يطلق النار بشكل هستيري على السكان

22 أكتوبر 2019 - 05:58 م

نجحت شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، في إلقاء القبض على أحد المواطنين، إثر قيامه بإطلاق النار بشكل هستيري في منطقة سكنية.

وكان حيًا سكنيًا بمحافظة حفر الباطن، قد شهد إطلاق نار بشكل هستيري من سلاح رشاش، كان بحوزة أحد الأشخاص الذي صوبه تجاه منزل فى المنطقة.

وقالت الشرطة السعودية إن حالة المواطن "غير طبيعية".

وجاء هذا بعد أن تلقت بلاغا بقيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، ونجحت فى ضبطه دون إلحاق أذى بأحد.