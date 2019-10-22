هالة زايد تستعرض إنجازات «الصحة» أمام البرلمان

استعرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماعها بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، ما حققته الوزارة خلال فترة توليها مجال الصحة ورعاية المواطنين.

وقالت زايد خلال حديثها أمام اللجنة إن هناك تحديات تواجه المنظومة الصحية، منذ فترات مضت، مشيرة إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها، لمواجهة تلك التحديات والإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وأضافت، أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الأمصال الطبية وألبان الأطفال والطعوم والمستلزمات، فضلًا عن الاكتفاء الكامل من الأنسولين، بالإضافة إلى الاكتفاء بنسبة 60 % من أدوية الأورام.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المنظومة نجحت في تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي تجوب عدد من المحافظات خلال الأشهر القليلة المقبلة.