  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:03 م
بحث متقدم
أمام المنصة اليوم

صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

اتحاد الكرة

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري العام

أرشيف

مصر ترسل أدلة للكويت تنفي الاعتداء على أحد مواطنيها

أرشيفية

«سي إن إن» تقارن بين الجيشين المصري والإثيوبي

الدكتور علي عبد العال

تعليق مفاجئ من "عبدالعال" بشأن تصريحات "آبي أحمد"

أرشيفية

الأرصاد: موجة سيول تضرب هذه المناطق خلال الأسبوع

مظاهرات لبنان

مفاجأة.. تنسيق بين المحتجين والأمن فى لبنان

آبي أحمد

أول رد مصري على تهديدات "آبي أحمد"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين و12 قرارًا

الاهلى والزمالك

رسميًا.. «الجبلاية» تُحدد موعد مباراة القمة

بالفيديو..

متسابقة «ذا فويس» تنهار من البكاء بعد السخرية من والدتها

الصفحة الأخيرة

متسابقة ذا فويس
متسابقة ذا فويس

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج

#

فنانة شهيرة تصرخ "فاروق مات" عقب إبلاغها بوفاة "الفيشاوي"

#

كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد

#

لأول مرة .. فنان شهير ينشر صورة مع ابنته بعد أنباء طرده لها من المنزل

برنامج ذا فويس

The Voice

المتسابقة نورهان المرشدي

قدمت المتسابقة نورهان المرشدي، في الحلقة السابقة من برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، عرضًا متميزًا، حيث حظيت إعجاب لجنة التحكيم، مما أدى لسقوط والدتها على الأرض فرحًا لابنتها.

ونتيجة لهذا المشهد تعرضت والدة المتسابقة نورهان، إلى موجة تنمر وسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع نجلتها للظهور في مقطع فيديو بموقع "فيس بوك" قائلةً « "كفاية تنمر .. أي حد هيجيب سيرة أمي هقطع لسانه مهما كان مين ميهمنيش حد..».

وأضافت، «التنمر بيجري في دمكم.. امتى هنبطل نتريق على الناس.. دخلت على تعليقات الفيس لقيت الناس كلها بتتريق على أمي»، ثم انهارت نورهان في البكاء وهي تتحدث قبل أن تغلق الفيديو.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وجالطة سراي
» تزامنًا مع السيول.. «الداخلية» توفر خدمة جديدة للمواطنين
» الهلال يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا
» إسرائيل تعلق على حمايتها سد النهضة ضد مصر
» رسميًا.. «الجبلاية» تُحدد موعد مباراة القمة
» بالفيديو.. سعودي يطلق النار بشكل هستيري على السكان
» «كلوب» يتحدث عن عودة محمد صلاح وغياب «أرنولد»
» الأمن يضبط 33 ألف دولار بحوزة «منتقب» بالموسكي
» شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"
» «مودريتش» يرشح «صلاح» و«رونالدو» للفوز بالكرة الذهبية
» سيدة تهشم رأس طفل بحجر بدافع الانتقام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية