متسابقة «ذا فويس» تنهار من البكاء بعد السخرية من والدتها

قدمت المتسابقة نورهان المرشدي، في الحلقة السابقة من برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، عرضًا متميزًا، حيث حظيت إعجاب لجنة التحكيم، مما أدى لسقوط والدتها على الأرض فرحًا لابنتها.

ونتيجة لهذا المشهد تعرضت والدة المتسابقة نورهان، إلى موجة تنمر وسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع نجلتها للظهور في مقطع فيديو بموقع "فيس بوك" قائلةً « "كفاية تنمر .. أي حد هيجيب سيرة أمي هقطع لسانه مهما كان مين ميهمنيش حد..».

وأضافت، «التنمر بيجري في دمكم.. امتى هنبطل نتريق على الناس.. دخلت على تعليقات الفيس لقيت الناس كلها بتتريق على أمي»، ثم انهارت نورهان في البكاء وهي تتحدث قبل أن تغلق الفيديو.



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