» «كلوب» يتحدث عن عودة محمد صلاح وغياب «أرنولد»

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كلوب وصلاح
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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على جاهزية النجم محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقب به خلال مشاركته مع الريدز أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وقال «كلوب» في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «من الجيد عودة صلاح للفريق، الفريق جيد ورائع ، كل شيء على ما يرام، هذا كل شيء».

وعاد هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، إلى قائمة الريدز، لمواجهة جينك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في كاحله بمباراة ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج، أبعدته عن كلاسيكو إنجلترا أمام مانشستر يونايتد، خلال الجولة الماضية من الدوري.

كلوب أيضا كشف عن السبب وراء غياب ألكسندر أرنولد، وجويل ماتيب عن مواجهة جينك قائلًا: "أرنولد مريض وجويل غير جاهز للمواجهة".

وأضاف أفضل مدرب في العالم: "إصابة ماتيب قبل مباراة يونايتد، عادت إليه مرة أخرى بعد المباراة، الآن علينا فقط التأكد من أن هذه المرة ستزل آلامه للأبد، إنها ليست إصابة كبيرة، ولكنها مزعجة بعض الشيء بالنسبة له".


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