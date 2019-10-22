مصر ترسل أدلة للكويت تنفي الاعتداء على أحد مواطنيها

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سلمت السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الثلاثاء لوزارة الخارجية الكويتية، الأدلة التي تثبت ما أسفرت عنه التحقيقات في ما تردد عن واقعة الاعتداء على مواطن كويتي في القنصلية المصرية.

وأرسلت القنصلية المصرية الأدلة مثبتة عبر فيديو وصور، والتي يتضح منها عدم صحة الواقعة والادعاءات المتضمنة في الأخبار التي تم تداولها.

وفي بيان رسمي لها أكدت سفارة مصر لدي الكويت، التزام قنصليتها بكافة القوانين والقواعد المعمول بها أثناء تأديتها لمهام العمل، مشيرةً إلى أنه تم إجراء تحقيق موسع في الواقعة المدعى بها للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات.

وفي السياق ذاته شددت السفارة على رفضها القاطع، الإساءة إلى دولة الكويت وشعبها، مناشدة وسائل الإعلام والشخصيات العامة، ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، عملًا بتعزيز العلاقات المصرية الكويتية.


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