» إسرائيل تعلق على حمايتها سد النهضة ضد مصر

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انظمة دفاعية

نفت سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، صحة الأخبار التي تتحدث عن تزويدها سد النهضة الإثيوبي بأنظمة دفاعية لحمايته من التهديدات الخارجية.

ونشرت سفارة الاحتلال بيانًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكدت فيه أنه "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة إثيوبيا، إلا أن هذه مجرد إشاعات، ودولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة حيث أن العلاقات مع مصر على أفضل حال.. ?نتمنى في دولة إسرائيل أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

وذكرت سفارة الاحتلال، أن هناك بعض المصادر الصحفية العالمية ذكرت أن دولة أخرى باعت منظومة دفاعية إلى إثيوبيا، نافية وقوفها وراء ذلك.

يأتي هذا بعد ساعات من انتشار تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تحدث فيها عن استعداد بلاده لحشد مليون شخص إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي،: "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص".

واستدرك قائلًا: "لكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".


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