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أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يتخطى ليفركوزن بهدف

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موراتا

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا غاليًأ على ضيفه بايرن ليفركوزن، بهدف دون رد، على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد معاناة كبيرة لفك شفرة دفاع الفريق الألماني، اضطر رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني للانتظار حتى الدقيقة 78 من أجل فض الاشتباك وتسجيل هدف اللقاء الوحيد والنقاط الثلاث برأس المهاجم الدولي الشاب ألفارو موراتا الذي حول عرضية متقنة من اليسار من البرازيلي رينان لودي برأسه داخل شباك الحارس الفنلندي لوكاش هراديك الذي حاول التصدي للكرة ولكن دون جدوى.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لـ"الروخيبلانكوس" هذا الموسم في الشامبيونزليج، على ملعبه، بعد أن تعادل في الجولة الافتتاحية أمام يوفنتوس الإيطالي بهدفين لكل طرف.

وارتقى الفريق المدريدي مؤقتا لصدارة المجموعة بعد أن بات رصيده 7 نقاط، انتظارا لما لنتيجة مباراة يوفنتوس (4 نقاط) الذي سيستقبل لوكوموتيف موسكو الروسي على ملعب (أليانز ستاديوم.

بينما ظل الفريق الألماني بدون رصيد في قاع الترتيب بعد أن تجرع خسارته الثالثة تواليا.


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