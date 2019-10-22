رسميًا.. تعطيل المدارس والجامعات غدًا بسبب موجة السيول

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أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا، لنظرًا للتوقعات التي تشير بتعرض البلاد لموجة من الأمطار غدًا.

جاء ذلك بناءًا على عدة تقارير تلقاها رئيس الوزراء من هيئة الأرصاد الجوية، حيث وقف الدراسة غدًا بجميع مدراس وجامعات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويشار إلى أن موجة من السيول ضربت مدينتي القاهرة والجيزة وبعض من مناطق الوجه البحري والقبلي، مما أدى إلى شلل مروري في الطرقات والشوارع الرئيسية، تسبب في تكدس وازدحام، وسط موجة غضب من المواطنين.

ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تأخر رحلاتها، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في الشوارع، وذلك حتى يصل إلى المطار أكبر عدد من الركاب، مشيرةً إلى أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الركاب وعدم فقدانهم الرحلات التي قاموا بحجزها.


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