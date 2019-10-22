» تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء

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سعر صرف الدولار اليوم

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام التعاملات المسائية، بعدد من البنوك اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار تراجعًا بلغ قرشًا واحدا، في البنك التجاري الدولي، مسجلًا ، 16.13 جنيهًا للشراء، و16.23 جنيهًا للبيع.

وفى بنك مصر، تراجع الدولار كذالك قرشًا واحدًا، حيث بلغت قيمته 16.15 جنيهًا للشراء، و16.25 جنيهًا للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجلت العملة الأمريكية، 16.14 جنيهًا للشراء، و16.24 جنيهًا للبيع، مسجلة انخفاضًا بلغ قرشًا واحدًا.

جاء هذا في حين استقرت العملة الخضراء، ببنك قناة السويس مسجلة 16.14 جنيهًا للشراء، و16.24 جنيهًا للبيع.


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