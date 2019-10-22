» كواليس اللقاء المرتقب بين السيسي وبوتين في روسيا

22 أكتوبر 2019 - 11:50 م

أكد تيمور دويدار، الخبير في الشؤون الروسية، أن القمة المصرية الروسية التي ستنعقد بين الرئيس عبد الفتاح المصري ونظيرة الروسي فلاديمير بوتين سيتم الحديث فيها على توطيد أطر التعاون بين البلدين، وكذلك ملف الطيران من أجل عودة الرحلات الروسية السياحية إلى المنتجعات المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».



وأضاف «دويدار»، أنه سيتم الحديث في هذه القمة عن المشروعات التنموية في مصر، وكذلك التكنولوجيا الرقمية، كما أن مصر تُعد منفذ للقارة الأفريقية وباب لدخول المنتجات الغربية إلى دول أفريقيا، مؤكدًا أن روسيا مستمرة في تصدير كافة التقنيات مجال الطاقة إلى قارة أفريقيا، كما أن روسيا اشتركت في السباق على كسب أفريقيا ضمن الدول المتقدمة هناك.



وتابع: «الصراع على أفريقيا وتنفيذ مشروعات استثمارية فيها شيء مهم للغاية بالنسبة لروسيا»، موضحًا أنه يأمل في توصل مصر وروسيا لحل بشأن عودة الرحلات الروسية للمنتجعات السياحية المصرية، حيث إن الدخل المصري كان يتخطى 4 مليار دولار من السياحة الروسية فقط، وهذا شيء إيجابي جدا ومصلحة ومنفعة للطرفين

