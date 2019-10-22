"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن أمطار وسيول الثلاثاء

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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانا تحذيريا بسبب الأمطار والسيول التي ستتعرض لها البلاد، منذ 21 سبتمبر الماضي، موضحًا أن الهيئة أكدت أن هناك أمطارًا ستكون في فصل الخريف.
وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الهيئة أصدرت بيانا ثانيا قبل بدء فصل الخريف.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة صباح الأحد الماضي أصدرت بيانا ثالثا أكدت أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وطالب من الجميع بتوخي الحذر.
وأشار إلى أن البيانات التحذيرية يتم توزيعها لجميع المحافظات، ووسائل الإعلام للاستعداد لما تتعرض له البلاد.
وشدد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، على أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة وبشدة حتى الجمعة المقبل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.


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