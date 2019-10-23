» الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي هذا الأمر الهام

23 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، القضايا الدفاعية المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



ووفق وكالة الأنباء بالسعودية، استقبل الملك سلمان، إسبر الذي وصل الإثنين إلى المملكة، في زيارة مفاجئة غير محددة المدة.



وتطرق اللقاء إلى «عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها».

