  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:36 ص
بحث متقدم
مطار القاهرة

هذه حقيقة غرق إحدى صالات مطار القاهرة

وزير التعليم

"التعليم" تكشف معلومة هامة بشأن تعطيل المدارس

أمطار

"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن أمطار وسيول الثلاثاء

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على سيول الثلاثاء بالقاهرة

أرشيفية

رسميًا.. تعطيل المدارس والجامعات غدًا بسبب موجة السيول

سامح شكري مع نظيره الأثيوبي

"الخارجية" ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي

أرشيفية

تحرك عسكري مفاجئ للإمارات باليمن

أمام المنصة اليوم

صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

اتحاد الكرة

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري العام

أرشيف

مصر ترسل أدلة للكويت تنفي الاعتداء على أحد مواطنيها

"التعليم" تكشف معلومة هامة بشأن تعطيل المدارس

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«التموين» تكشف معلومة هامة بشأن صرف سلع أغسطس

#

"الصحة" تكشف معلومة هامة بشأن نقص حبوب منع الحمل

#

"التموين" تكشف معلومة هامة بشأن الحذف من منظومة الدعم

#

قطر تكشف مفاجأة بشأن دعوة الملك سلمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، أن القرار الخاص بتعطيل الدراسة للطلاب اليوم الأربعاء بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) هو قرار يخص الطلاب فقط.
وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: «بناءًا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية».
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: يبدو أن هناك أنباء سارة بخصوص هذا الأمر
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي هذا الأمر الهام
» مياه القاهرة: "أمطار الثلاثاء بالعاصمة كانت غير مسبوقة"
» «سي إن إن» تقارن بين الجيشين المصري والإثيوبي
» أول تعليق من محافظة القاهرة على "كارثة" نفق العروبة
» كواليس اللقاء المرتقب بين السيسي وبوتين في روسيا
» هذا هو السبب الحقيقي لبقاء قوات لواشنطن في سوريا
» تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء
» بعد تأجيل الدوري.. رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة
» الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين و12 قرارًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية