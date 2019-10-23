بعد غرق نفق العروبة.. "التنمية المحلية": خطأ لن يتكرر

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غرق نفق العروبة
غرق نفق العروبة

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الامطار

التنمية المحلية

شريف عامر

ام بى سى مصر

نفق العروبة


رد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على غرق نفق العروبة بمياه الأمطار أمس قائلا: "إن معدل سقوط الأمطار في نفق العروبة كان كثيرا جدا، لدرجة عدم استيعاب كميات المياه".

وأضاف قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،  أنه تم الدفع بأكثر من 30 سيارة شفط للتعامل مع المياه في نفق العروبة".

وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تنسيق بين غرفة العمليات للوزارة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، وهيئة الأرصاد الجوية، ووزارة الري للتعامل مع سقوط الأمطار، والوقوف على المتغيرات.

 وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة منذ 28 سبتمبر لمتابعة الاستعدادات للأمطار والسيول، حيث تم المرور على مخرات السيول في 12 محافظة، معقبا :"نحن نتابع الموقف لحظة بلحظة، والخطأ لن يتكرر، حيث تم اكتشاف سبب الخلل".

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