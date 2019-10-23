الأمير هاري وميجان يتنازلان عن الحياة الملكية..وهذه وجهتهما

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ميجان ماركل

فجرت صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول التغيرات التي طرأت على حياة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، حيث تدور تكهنات في الأفق عن رغبتهما في التنازل عن الحياة الملكية في بريطانيا، والعيش كمواطنين عاديين،مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد تكون هي وجهتهما المقبلة. 

 وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن بعض الإعلاميين وعلى رأسهم الإعلامية ويندي ويليامز، شنوا هجوما على ميجان ماركل بسبب بعض تصرفاتها العفوية،كاشفة عن رغبتها في البعد عن الحياة الملكية. 

وتابعت "ويندي" في برنامجها، أن الأمير والدوقة ممكن أن يرحلا إلى الولايات المتحدة، فأمامهما خيارات كثيرة، إلا أن العيش كجزء من أفريقيا فكرة مرفوضة،حيث قالت :"لم أسمع عن فندق فاخر في أفريقيا"، بحسب قولها .

وأضاف التقرير أن الدوقة ميجان قد ظهرت في فيلم وثائقي خلال رحلتهما الأخيرة إلى أفريقيا التي امتدت 10 أيام،وهي تتحدث عن حياتها الصعبة في ظل القصر الملكي، واهتمام الإعلام بها بشكل مبالغ، واصفة أنها ليست "سعيدة". 

ولفتت "ميجان" في الفيلم، إلى أن أول مرة قابلت الأمير هاري كانت سعيجة للغاية لكن أصدقاؤها قد نصحوها بعدم الزواج منه لان الحياة في بريطانيا والإعلام قد يدمر حياتها. 

من جهته، قد أعلن الامير هاري، عن مخاوفه من تدمير الحياة المليمة لزوجته كما فعلت مع والدته الاميرة ديانا، لذا أن فكرة التنازل عن الحياة في القصر الملكي لن تكون سيئة .



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