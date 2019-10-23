مصر والأردن ينفذان التدريب العسكري المشترك "العقبة 5"

23 أكتوبر 2019 - 09:57 ص

أعلنت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، أن عناصر من القوات المسلحة الأردنية وصلت إلى مصر، للمشاركة في فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة - 5"، الذي يستمر على مدار عدة أيام في ميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.









يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.









ويشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، وبدأت المرحلة الأولى باصطفاف القوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين الشقيقين.









وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية التي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.









يأتي تدريب "العقبة -5" استكمال لسلسلة التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن ويجري تنفيذه سنويا بالتبادل بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني ويساهم في اكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راق من العمل الجماعي المشترك.







