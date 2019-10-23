» مليار دولار سندات دولية تصدرها المغرب

23 أكتوبر 2019 - 10:07 ص

أعلن محمد بنشعنون وزير المالية المغربي عن تخطيط الحكومة المغربية لإصدار سندات دولية في نوفمبر المقبا بقيمة مليار دولار ، مضيفا في مؤتمر صحفي:"سننتظر حتى تنخفض أسعار الفائدة".

وأشار الوزير إلى أن مسودة الميزانية تساير الأعراف الدولية في أنظمة الضرائب لمناطق التجارة الحرة ومركز المال والأعمال المعروف بـ" الدار البيضاء المدينة المالية".

في سياق متصل قالت مسئولة في المالية المغربية في تصريحات صحفية أن الرباط تدرس أن عملة السندات قد تكون الدولار الأمريكي أو اليورو، ولم يتم تحديد العملة حتى الآن.