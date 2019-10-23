» فيديو يكشف اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز

علا خطاب
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??نقلا من جريدة الوطن?? ظهر نجلا الفنان أحمد عز، التوأم زين الدين وعز الدين، للمرة الأولى في مقطع الفيديو، الذي رصد مشاجرة شقيقة والدتهما زينة، بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي. وفي الثانية 58 من الفيديو يظهران الطفلان من ظهرهما مع خالتهما "ياسمين" شقيقة زينة، وينظران إلى مشاجرتها مع والدهما أحمد عز. ويوضح الفيديو، الذي جرى تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص، أحد شهود الواقعة، ويتبادلون حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه "نسرين" التي اتجهت بصحبة شقيقها، ودفعت أحمد عز في وجهه خلال جلوسه، قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك". ليسألها عز متعجبا من اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها، واتجه إلى أمن الفندق، ليحرر محضر سب وقذف ضدها. وأوضح الفيديو حقيقة ادعاء زينة وشقيقتها، اللتان صرحتا بأقول تتنافى مع حقيقة المشاجرة المفتعلة من طرف شقيقتها، التي بادرت بالاعتداء على عز وسبه تنفيذا لوعيدها له - على حد قولها. . . . . . . . . . #احمد_عز #زينه #أحمد_عز #زينة #العلمين #نسرين #واقعة_العلمين #دنيا_سمير_غانم#هنا_الزاهد #فرح #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #دينا_الشربيني #احمد_عز #ياسمين_صبري #احمد_السقا #alshiaka_magazine #ياسمين_عبدالعزيز #مي_عز_الدين #العراق #مصر. #احمد_فهمي #كريم_عبدالعزيز #الممر #فيلم_الممر #ولاد_رزق #ولاد_رزق2 #لميس_الحديدي #كيره_والجن#كلن_يعني_كلن #لبنان_ينتفض
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