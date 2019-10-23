» الغربية.. مصرع مسن سقط من أعلى بيته أثناء نزح الأمطار

تتوالى تبعيات سوء الأحوال الجوية التي ضربت عدة محافظات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لقي مواطن يدعى "هشام محمد أحمد " 50 سنة سائق «توك توك» مصرعه أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشية الجديدة في المحلة الكبرى.