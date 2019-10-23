خبر سار لأعضاء الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

23 أكتوبر 2019 - 10:30 ص

زف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خبرًا سارا لأعضاء الجمعية العمومية بتخصيص 100 حافلة لنقل أعضاء النادي غدا من مقر النادى لاستاد السلام لحضور مباراة الفريق المهمة أمام جينراسيون فوت السنغالى.

وكان "منصور" عقد اجتماعات عدة من مسئولى الأمن لبحث زيادة عدد الجماهير لتصل 20 ألف مشجع إلا أن الأمن رفض زيادة عدد الجماهير أكثر من ذلك.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق انتصار على حساب بطل السنغال خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 2/1.