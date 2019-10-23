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ماذا تعرف عن «مصحف القسم» .. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

الحياة السياسية

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مصحف

علي محمود

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مصحف

اليمن الدستورية

قيس سعيد

يؤدي الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، رئيسًا للبلاد

ويشترط أداء اليمين الدستورية لأداء الرئيس مهام منصبه؛ طبقًا لتصريحات رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو.

ونقلت "روسيا اليوم" تصريحات لـ"مورو" أن الرئيس الجديد لا يستطيع مباشرة مهام منصبه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب خلال جلسة ممتازة.

وأضح مورو، أن القانون لم يشترط أداء اليمين الدستورية على مصحف، لكن الدارج في كل البلدان الإسلامية، أن المسلمين يؤدون اليمين على مصحف، من خلال وضع اليد اليمنى عليه، والنطق بالجملة المنصوص عليها في الدستور.

وكشف مورو، عن أن المصحف الذي سيؤدي عليه الرئيس التونسي قيس سعيد اليمن، تمت طباعته في تونس عام 1981، وهو مصحف فخم على رواية قالون، الرواية التي يقرأ بها في تونس، وهو مكتوب بخط مغربي، ودخل مجلس النواب في آواخر الثمانينات،   ومنذ دخوله درج كل رؤساء الجمهورية على أداء اليمن عليه

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلنت رسميًا فوز قيس سعيد رسميًا في الانتخابات التونسية، بنسبة 72.71% من الأصوات.


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