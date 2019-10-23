"ما علاقة الإسرائيليات"..معلومة جديدة بسورة يوسف

23 أكتوبر 2019 - 11:09 ص



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض الإسرائيليات في سورة يوسف، تم تفسيرها تفسيرا خاطئا".



وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "بأن تفسير الإسرائيليات اتهم النبي يوسف بأن نفسه حدثته بالفحشاء لولا أن رأى علامة أو آية جعلته يتراجع، وهذا كلام لا دليل عليه، وهذا تفسير باطل، لأن يوسف إذا حدثته نفسه بالفحشاء لأصبح مثل الإنسان العادي".



و تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن سورة تصف حال الإنسان بكل صفاته، سواء طيب أو خبيث، خير أو شرير ، صادق أو كاذب ،لافتا إلى أن السورة توضح التدبير الخفي من عند الله لهذا الكون.

