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العثور على 39 جثة داخل حاوية.. رعب بعاصمة أوربية

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الشرطة البريطانية تقتل مشتبها به في لندن
الشرطة البريطانية تقتل مشتبها به في لندن

وكالات - الدويني فولي

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عثرت الداخلية البريطانية، على 39 جثة داخل حاوية قرب لندن.
وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة أوقفت المشتبه بهم في منطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس.
وعلى فور بدأت الشرطة التحقيق في جريمة قتل وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى موقع الحدث، وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال رجل 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في الجريمة.


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