أسرار يكشفها معمر عن محاولة اغتيال مؤسس السعودية

23 أكتوبر 2019 - 11:41 ص

كشف عبد الله ناصر معمر من أهل البديع في محافظة الإفلاج بالسعودية عن العديد من الأسرار التي عاصرها على مر 100 عام هي حصيلة عمره، عن الملك عبد العزيز ومحاولة اغتياله علي ظهور الجمال في إحدى الصحف المحلية.

وقال المعمر الذي أدى فريضة الحج 27 مرة ، منها 4 مرات في عهد الملك عبد العزيز ،عن محاول اغتيال الملك أنه في حجة له في موكب الملك فوجئوا بثلاثة أشخاص يحاولون اغتيال الملك إلا أن حارسه الشخصي"البرقاوي" نجح في إحباطه محاولة الاغتيال وقتل أحدهم وكان يمني ونجح الآخرون في الفرار.

وأشار في حديثه إلا أن تلك الفترة كانت المعيشة صعبة فكانوا يتوجهون إلى قصر الملك للحصول على الطعام و هو أمر كلن يتميز به قصر الملك عبد العزيز من كرم وحفاوة بالضيوف وهو ما يحمله الأمير محمد بن سلمان في صفاته.

ويحكي عن واقعة حدثت في عهد الملك عن أرملة لعدد من الأيتام وحياتها المعيشية صعبة، وأخبرها عنها أحد أخوته فقام الملك بنفسه بالذهاب إلي منزله لمحاولة مساعدتها وعندما دق بابها قال جئت للمساعدة ولكنها رفضت أن تأخذ منه شئ إلا إذا علمت من هو، فأخبرها أنه الملك عبد العزيز فدعت له بالدعوة الشهيرة" الله يفتح لك خزائن الأرض" وبالفعل بعدها بعدة أيام جاءت شركة تنقيب وتم اكتشاف النفط في السعودية ومازالت الآبار تتدفق حتى الآن.

وعن الحياة الصعبة أشار إلى أنهم كانوا يكدحون للحصول على قوت يومهم وكان السفر علي القدمين أو بالجمال وانه سافر إلي الرياض ماشيا علي قدميه لمدة 6 أيام، وكانت هناك سنوات من القحط والجوع وانتشار لمرض الجدري مما أدي إلي وفاة الكثير، لافتا إلي أنه كان يحمل ريالين اشتري بهما قطعة قماش وطاقية وملابس داخلية بريال ونصف وتبقي معه نصف ريال، فيجب أن بحمد الشباب الآن ربهم علي النعمة التي يحييون بها.