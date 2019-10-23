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فيديو.. زوجة بريطانية تنتظر مولودها الـ22

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سيو رافورد
سيو رافورد

علي محمود

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زوجة بريطانية

استعرضت زوجة بريطانية تدعى "سيو رافورد" وزوجها "نويل " على قناتهما على "يوتيوب" صورة  لموجات فوق صوتية عن طفلهما القادم رقم (22).

وأوضحت الزوجة أنها في الأسبوع الخامس عشر للحمل، وتنتظر بفارغ الصبر معرفة جنس جنينها،ولديها حاليا عشرة صبيان، وأحد عشرة بنتًا.

وأضافت الزوجة أنها ترغب أن يكون لها ولدًا لتكون نسبة الأولاد والبنات في عائلتها متساوية (50%).

وتبلغ "سيو رافورد" 44 عامًا، وأنجبت طفلها الأول في الرابعة عشرة من عمرها.


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