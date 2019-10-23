السيسي لـ"بوتين": دعنا نفعل سويا هذا الشيء

23 أكتوبر 2019 - 11:44 ص

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي،نظيره الروسي بوتين للمشاركة في وضع حجر أساس محطة الضبعة قائلا:"أجدد دعوتي للرئيس الروسي بزيارة مصر للمشاركة في وضع حجر أساس محطة الضبعة، دعنا نفعل سويا هذا العمل العملاق".



وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي، اليوم الأربعاء، أنه يؤكد أهمية التعاون بين الجانبين، فيما يخص محطة الضبعة النووية معقبا: "علينا بسرعة الانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بمشروع الضبعة، بما يسمح بالبدء في عملية التنفيذ".



وتابع السيسي: "نتطلع إلى سرعة قيام الجانب الروسي بإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد الخامس لتقديم الدعم الفني والمالي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من أجل تنفيذ المشروع النووي في الضبعة حتى يتسنى الالتزام بالجدول الزمني المقرر".



وفيما يخص التعاون العسكري، أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز علاقات التعاون العسكري بما يسهم في بناء القدرات العسكرية المصرية، باعتبار روسيا شريكا تقليديا عسكريا لمصر منذ عقود".

