الكويت.. بيان يطالب أمير البلاد بالتدخل الفوري

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وكالات - الدويني فولي

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ناشد عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في الكويت، من خلال التوقيع على عريضة، الأمير صباح الأحمد الصباح التدخل والعفو الشامل عن المحكومين في قضايا الرأي.
وأشار الموقعون علي البيان وعددهم 53 شخصية من بنيهم أعضاء بمجلس الأمة وصحفيون ومحامون وآخرون، إلى أنه بمناسبة عودة الأمير إلى البلاد سالما بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، يناشدون الأمير بإصدار قانون للعفو الشامل عن المحكومين في قضايا الرأي، توحيدا للجبهة الداخلية في ظل الأوضاع الإقليمية "الملتهبة" التي تمر بها المنطقة.


وجاء في البيان: "بادئ ذي بدء.. نحمد الله ونشكره بأن مَنّ على صاحب السمو بالصحة والعافية من العارض الصحي الذي ألمّ بسموه، داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه أثواب الصحة والعافية، ولا أرانا الله مكروها بصاحب السمو أمير البلاد، ونسأل الله جلت قدرته أن يمد لنا في عمر سموه، ويجعله ذخرا للوطن والمواطنين".


وتابع البيان: "كما أننا نعلم بيقين ثابت حرص سموه على رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية خصوصا في ظل هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة، لذا نحن الموقعين أدناه نناشد صاحب السمو التكرم بالإيعاز لسمو رئيس الحكومة وحكومته بإعداد مشروع قانون للعفو العام (الشامل) لأصحاب قضايا الرأي السياسي ممن هم في السجن حاليا أو خارج البلاد بمن فيهم المحكومون في قضية دخول مجلس الأمة".


وأكد الموقعون  أن الإفرج "سيكون له أثر إيجابي في نفوس المحكومين وذويهم وعموم الشعب الكويتي الكرام".


وتحاكم الكويت عددا من النشطاء السياسيين والصحفيين استنادا إلى عدة أحكام في الدستور، وقانون الجزاء، و"قانون المطبوعات والنشر"، و"قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت"، و"قانون الاجتماعات العامة والتجمعات"، و"قانون حماية الوحدة الوطنية".


وبحسب منظمة "هيومن رايس ووتش" حاكمت السلطات الكويتية صحفيين، وسياسيين، وناشطين لانتقادهم الأمير والحكومة والدين وحكام البلاد المجاورة في مدونات أو عبر "تويتر" و"فيسبوك" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى


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