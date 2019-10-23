إليسا للجيش اللبناني: "شابوه"

متابعات - أمينة عبد العال
شاركت الفنانة اللبنانيةإليسا متابعيها على موقع التدوينات المصغر" تويتر" مقطع فيديو لجندي من الجيش اللبناني وهو يبكي وسط هتاف المتظاهرين.
وكتبت إليسا على مقطع الفيديو" شابوه" أي تحية تقدير لك".
ولاقي مقطع الفيديو إقبالا من متابعيه وعلق البعض قائلا:" فخورون بالجيش وهيدي رساله كتير قوية ، إنو خلص الكل متفق عليكن ومحدا بدو ياكن ولازم تخضعو لرغبة العالم.
chapeau ?? pic.twitter.com/j165sIe4Y2— Elissa (@elissakh) October 23, 2019
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