» مفاجأة..مسابقة جري في حفل زفاف

في حادثة طريفة، حول عروسان في ليلة زفافهما، في مدينة نيو كاسل الأسترالية، رقصتهما التقليدية إلي سباق جري طوله 5 كليو مترات، مرجعين ذلك إلى ان الجري هو سبب تعرفهما.

وذكرت بعض الصحف المحلية، أن العروسين لويز وويل جاردنز، قد تعرفا على بعضهما في ناد رياضي محلي، ففي عام 2018، قد عزم "ويل" لويز على غذاء رومانسي وطلب يدها، معترفًا بإعجابه الشديد بها من أول نظرة.

من جانبها، كشفت "لويز" عن أن الجري كان أحد الأشياء المشتركة بينهما، فهو قد تقدم لها في اليابان .

واعترف "ويل"، أن عند طلب يدها كان يريد توحيد حبها بالجري والرياضة،ففي البداية اقترحت الجري للمتعة والضحك، ولكن لويزا أعجبت بالفكرة".