بكاء جندي .. فيديو مؤثر يشعل تظاهرات لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لجندي في الجيش اللبناني، وضع في مواجهة المحتجين في منطقة جل الديب.

ويظهر الجندي في الفيديو وهو يبكي متأثراً ، في إشارة إلى رفضه الاعتداء على المحتجين، ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل رواد المواقع، الذين أبدوا تعاطفهم مع الجيش.