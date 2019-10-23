190 طعنة وقلع عينيها.. نهاية مروعة لعارضة أزياء

23 أكتوبر 2019 - 02:08 م

أقدمت فتاة روسية في مدينة سان بطرسبرج على جريمة مروعة بحق شقيقتها.

وقامت الفتاة بقتل شقيقتها عارضة الأزياء، بطعنها 190 طعنة وقلع عينيها بسبب الغيرة منها.

وقد قضت المحكمة بمعاقبة لشقيقة القاتلة بالسجن 13 عاما في مستعمرة عقابية نائية.

وأقدمت الشقيقة الكبرى على قتل الصغرى، والتي تصغرها بثلاثة سنوات في منزل عشيقها والذي خرج للتسوق.

وقد شوهت الطعنات جثة شقيقتها، والتي حولتها لجثة عارية بعد قطع أحد أذنيها وقلع عينيها، ليعود عشيقها ويتحفظ عليها، حتى مجيء الشرطة.