» مؤلم.. صيني يتزوج جثة حبيبته

23 أكتوبر 2019 - 02:12 م

"لا تقلقي علي يا حبيبتي، فأنا سأشعر بالألم لبقية حياتي، لكنني لا أستسلم"، كانت تلك هي الكلمات التي وجهها صيني إلى زوجته في صندوق دفنها وسط بكاء أسرتيهما.

وتعود بداية الأحداث إلى إصابة فتاة صينية بسرطان الثدي وكانت قد حددت موعد زفافها هي وخطيبها، إلا أن المرض تمكن منها وفارقت الحياة، فما كان منها إلا أن يفي بوعده لها ويكمل مراسم الزواج التي كانا قد اتفقا عليها، وتحول مراسم الجنازة إلا مراسم زفاف وسط دموع الحاضرين.