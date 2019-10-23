» الكويت.. حبس معلمة مصرية لاتهامها بالتسبب في وفاة طفل

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وكالات - الدويني فولي

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قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، بحبس معلمة مصرية سنتين مع إيقاف التنفيذ مع دفع كفالة قدرها ألف دينار حسب صحف محلية. 
واتهمت المحكمة الذي عقدت برئاسة المستشار أحمد الياسين، المعلمة بالتسبب في وفاة الطفل الكويتي عيسي البلوشي.


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