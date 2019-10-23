27 لاعبًا في القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي

23 أكتوبر 2019 - 05:51 م

حرص شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على عقد جلسة مع جهازه المعاون لوضع برنامج المرحلة القادمة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الاجتماع في ضوء المستجدات التي حدثت على جدول مسابقة الدوري الممتاز واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى على تقسيم البرنامج على ثلاث مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 إلى 27 أكتوبر الحالي، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لإستاد القاهرة.

ووافق شوقى غريب على أن يكون مران يوم 27 أكتوبر في الخامسة مساء مفتوحا لكل وسائل الإعلام، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة يوم 3 نو?مبر وتستمر حتى 22 نو?مبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الأفريقية.

شهد الاجتماع عرضا شاملا من الدكتور أيمن زين للملف الطبي الشامل لكل لاعب والتقارير الطبية للإصابات والجدول الزمني للتعافي منها.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بعد اجتماعه اختيار قائمة تضم 27 لاعبا للمعسكر وسيتم اختيار القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر لعدد 21 لاعبا وضمت القائمة المختارة كلا من:-

لحراسة المرمى.

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي

• مصطفى شوبير

الدفاع:

• أسامة جلال

• محمود مرعي

• محمود الجزار

• أحمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

• محمد صادق

• أحمد أبوالفتوح

• أحمد أيمن

• كريم العراقي

خط الوسط:

• أكرم توفيق

• غنام محمد

• عمار حمدي

• ناصر ماهر

• أحمد حمدي

خط الهجوم:

• رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• أمام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• محمد محمود

رؤوس الحربة:

• مصطفى محمد

• صلاح محسن

• أحمد ياسر ريان

• ناصر منسي