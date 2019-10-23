ما حدث قابل للتكرار..ليست لدينا شبكة تصريف أمطار

23 أكتوبر 2019 - 06:08 م

أكدت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، أن مصر ليست بها شبكة تصريف أمطار، خاصة أن القاهرة والمدن تم تخطيطها دون وجود هذه الشبكة.

وأشار مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي استعراض فيه أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء، إلى أن إنشاء شبكة صرف أمطار منفصلة تكلف الدولة مليارات وهو ما لا تسمح به إمكانيات الدولة.

وقال المجلس أن القاهرة من المدن القديمة ومخططة بدون شبكات صرف أمطار منفصلة، لأننا من البلاد الجافة وتكلفة الإنشاء بالمليارات، كما لا توجد شبكة تصريف أمطار في المدن المصرية المختلفة حيث أن المدن القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة".

وأشار إلى أن شبكة الصرف لا توجد بمعظم الدول لأنها تكلف مبالغ باهظة، ومعظم الدول لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين لا تنفذها.