«إبراهيموفيتش» على رادار نابولي الإيطالي

23 أكتوبر 2019 - 06:32 م

دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دائرة اهتمامات مسئولي نابولي الإيطالي لكرة القدم، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وصرح أوريليو دي لورينتيس دي لورينتيس رئيس نادي نابولي لمحطة (تي في لونا) التليفزيونية الإيطالية "إنها رغبة لي، لكن الأمر يتوقف عليه".

وكان إبراهيموفيتش قد أعرب عن أمنيته في إنهاء مسيرته الرياضية في صفوف نابولي، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي بعد شهرين.

أوضح رئيس نابولي "قبل كل شيء، إبراهيموفيتش صديق لي. لم أقابله كلاعب كرة قدم ولكن كشخص عادي لأننا كنا نقيم في نفس الفندق وقضينا يومين استثنائيين معا".

أضاف دي لورينتيس "دعوته مع زوجته وأطفاله المهذبين للغاية لتناول العشاء، وقضينا أمسية رائعة معا".

وتابع "عندما ترى إبراهيموفيتش في الملعب فتراه شخصا ما، لكنه شخص آخر تماما خارجها".

أكد دي لورينتيس "إنه رغبة لي وليس مجرد اقتراح، لكن الأمر يعتمد عليه وليس علي أنا، كل شيء له منطقه الخاص، لقد تم الحديث عنه لبضعة أشهر".

ويمتلك إبراهيموفيتش مسيرة حافلة مع الأندية الإيطالية، بعدما سبق أن لعب لأندية إنتر وميلان ويوفنتوس.