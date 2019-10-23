  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:14 م
بحث متقدم
الخطيب

أول تعليق لـ«الخطيب» على «الاجتماع المنزلي»

سيارة الزفاف

مصرع عروسين يوم زفافهما بطريقة مروعة

أمطار

ما حدث قابل للتكرار..ليست لدينا شبكة تصريف أمطار

«آبي أحمد» يوقع عقد اتفاق نووي

السيسي وبوتين

توقيع أكبر اتفاقية بين مصر وروسيا في القمة الاقتصادية

ارشيفية

إجراء عاجل بحق موظف أزهري أساء للرسول

الملك سلمان

أمر ملكي بقتل«مُجرم» ورسالة عاجلة من أمير الكويت

مدبولي

مدبولي معلقًا على أزمة الأمطار:«معندناش شبكة صرف»

مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون

"15 دقيقة من العار"فضائح جديدة عن " يبل كلينتون"

فيسبوك

مفاجأة.. بدائل جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي

بالصور..

مصرع عروسين يوم زفافهما بطريقة مروعة

قضايا وحوادث

سيارة الزفاف
سيارة الزفاف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شكت في خيانته فانتقمت منه بطريقة مروعة

#

مصرع عروسين ليلة زفافهما بسوهاج بسبب هذا الامر المثير

#

أب ينهي حياة ابنته بطريقة مروعة

#

الإفتاء: ينبغي صوم الحادي عشر من محرم في هذه الحالة

حادث تصادم

الغربية

طنطا

عروسين

المحلة الكبرى

وقع منذ قليل حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي كانت تقل عروسين في يوم زفافهما، على طريق المحلة - طنطا.

حيث توفى كلًا من العريس "صدام سليمان رزق" 25 عامًا، مقيم ميت يزيد، وصديقه السائق "سمير علاء عسكر" 28 عاما، وابنة خالة العروسة 13 عاما، ثم جاءت أماني نظمي شمس الدين، البالغة من العمر 22 عامًا "العروس"، آخر الضحايا إثر كسر في الجمجمة، بعد نقلها للمستشفى.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، أفاد بورود بلاغ من مركز الشرطة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي يستقلها عريس وعروسة، بطريق طنطا – المحلة، عند قرية الرجدية، بمركز طنطا.

شاهد الصور..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميتشو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي
» محمد محمود يثير الذعر في مران الأهلي
» الموعد النهائي لكلاسيكو برشلونة والريال
» السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب جرار قطار السويس
» الكويت.. حبس معلمة مصرية لاتهامها بالتسبب في وفاة طفل
» أسرع حالة طرد بالدوري التركي
» مؤلم.. صيني يتزوج جثة حبيبته
» أغنية أطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين بلبنان
» ملكة جمال إيران تطلب اللجوء للفلبين.. لهذا السبب
» مفاجأة..مسابقة جري في حفل زفاف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية