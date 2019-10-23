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«ميتشو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

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أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، غدًا الخميس، بملعب السلام في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما – كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفى فتحي

خط الهجوم: خالد بو طيب - مصطفى محمد


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