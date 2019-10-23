بالفيديو.. فنان شهير: «حذرت بنتي من السيديهات»

قال الفنان أحمد صيام متحدثًا عن ابنته بسنت، بأنه لم يرتبك طيلة حياته في مشواره المهني، مثلما كان مرتبكًا عندما رأى ابنته في أول مسرحية تمثيلية لأول مرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "شارع الميرغني" المذاع عبر فضائية النهار، جلست أنا ووالدتها في أمام المسرح، وعندما سمعت أول جملتين قالتهما بسنت، همست في أذن والدتها قائلًا "البنت طلعت شاطر".

وتابع، بعد ذلك جاءتني اتصالات كثيرة نتيجة إعجاب كثير من الأشخاص بما قدمته بسنت، ومزح بعضهم معي قائلًا "كنت مخبي دي فين".

وذكر "حذرت بسنت في المجال دة من "الاسطوانات.. ولكل اللي شكروني على تربيتها: أمها هي اللي ربتها أنا كنت في الشغل طول الوقت".



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الفنان #أحمد_صيام : حذرت بنتي #بسنت_صيام في المجال دة من "الاسطوانات".. ولكل اللي شكروني على تربيتها: أمها هي اللي ربتها أنا كنت في الشغل طول الوقت.#حسام_المراغي#شارع_النهار pic.twitter.com/7oAGzkePPI — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) October 23, 2019



