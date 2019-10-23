تشكيل هجومي لبرشلونة أمام سلافيا براج

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أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي بعد قليل، على ملعب إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دور أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرثور هينريك، فيرنكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

 

 


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