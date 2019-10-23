الملك سلمان يطيح بوزير الخارجية بشكل مفاجئ

23 أكتوبر 2019 - 08:47 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا مفاجئًا بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم عساف من منصبه، والذي كان تولى المنصب خلفًا للوزير عادل الجبير بعد أزمة الصحفي جمال خاشقجي، كما صدر امر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بدلا منه.

وأوردت الخبر وسائل إعلام سعودية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتولى "العساف" حقبة وزارة الخارجية السعودية خلفًا لعادل الجبير، في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية حينها، أن القرار جاء في إطار إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.

وتم تعيين "الجبير" وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء.



