» شكوك حول إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

23 أكتوبر 2019 - 09:12 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، أن التشخيص المبدئي أكد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، لكن في قدمه الأخرى، وليست القدم موضع الإصابة القديمة.

وكتب «شوبير» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «التشخيص المبدئي يؤكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي واللاعب يجري الاشاعة غدًا».

وكان محمد محمود قد غادر مران الأهلي اليوم الأربعاء بسبب شعوره ببعض الآلام في الركبة، وذهب للمستشفى من أجل اجراء بعض الفحوصات.

محمد محمود عاد مؤخرا بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بالرباط الصليبي بعد أول مبارياته كلاعب أساسي مع النادي الأهلي أمام سموحة يناير الماضي.

التشخيص المبدئي يؤكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي واللاعب يجري الاشاعة غداً pic.twitter.com/pRgXNoZ8B7



— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) 23 أكتوبر 2019



