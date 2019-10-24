تعليق صادم من كلوب بعد تألق صلاح: لم يعجبني الأمر

24 أكتوبر 2019 - 06:37 ص

صدم يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول - النجم المصري محمد صلاح ورفاقه بعد فوزهم على جنك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.



وقال "كلوب" عقب المباراة: "أنا مستاء ولم يعجبني الأمر .. خسرنا الكرات السهلة .. وجنك البلجيكي نفذ العديد من الهجمات الخطرة نتيجة فقداننا السهل للكرات".



وأضاف: "تشامبرلين سجل هدفين .. هذا أمر رائع .. لكن وضعه لا يختلف عن المباراة .. كان يمكنه تقديم أداءً أفضل .. لقد غاب كثيرا وهو يفتقد للإيقاع".



وتابع: "لا أبالغ في انتقاداتي لكن كان بإمكاننا تقديم الأفضل وإحراز المزيد من الأهداف".



وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا عالميا وصنع هدفا آخر في أول عودة له بعد الإصابة.



