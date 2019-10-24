جينراسيون يحرج الزمالك: هربوا من مواجهة الأهلي لهذا السبب

24 أكتوبر 2019 - 06:46 ص

أكد تالا فال - مدير الاتصالات في فريق جينراسيون - أن فريقه استطاع نقل الضغط الموضوع عليه إلى نادي الزمالك قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم الخميس في دوري أبطال أفريقيا.



وقال تالا فال لإذاعة "أي جي إف إم" : "نقلنا الضغط إلى الزمالك".



وأضاف: "كما ترون .. لقد هربوا من مواجهة الأهلي غريمهم التقليدي ليستطيعوا الاستعداد لمباراتهم معنا ، ولا يهمنا كل هذا .. المهم أن نتأهل".



وتابع: "لاعبونا يدركون حجم التحدي ولن تكون المباراة سهلة".



