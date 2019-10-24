صلاح يوشك على تحطيم أسطورة ليفربول والصعود بدلا منه

أحمد عادل شعبان
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا عالميا خلال مشاركته مع فريقه ليفربول ضد فريق جنك البلجيكي في منافسات دوري أبطال أوربا.
وفاز ليفربول بـ4 أهداف مقابل هدف ، استطاع صلاح أن يسجل أحدهم ليرفع رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 18 هدفا.
وبهذا أوشك "صلاح" على تحطيم الرقم الذي حققه النجم الأسطوري لليفربول "ستيفن جيرارد" بـ21 هدفا ، بحيث يحتاج صلاح لإحراز 4 أهداف أخرى ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.
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