الموعد والقنوات الناقلة للزمالك وبطل السنغال

24 أكتوبر 2019 - 09:22 ص

يستضيف فريق الزمالك، نظيره جينيراسيون فوت السنغالى فى الثامنة مساء اليوم على استاد السلام، فى إطار مباريات ذهاب دول الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعة العمومية بعدما رفض الأمن إقامة اللقاء بحضور جمهور.

وتذاع المباراة عبر فضائية أون سبورت، بعدما حصلت على حقوق بث اللقاء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن "كاف" قرر إعادة اللقاء بين الفريقين على خلفه الأزمة التى نشبت فى الموعد الأول ورفض الفريق الضيف اللعب على ملعب برج العرب.