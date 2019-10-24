وفاة الجاسوسة الإسرائيلية.. بطلة عملية لافون

24 أكتوبر 2019 - 09:41 ص

توفيت الجاسوسة الإسرائيلية مارسيلو نينو أمس الأربعاء بطلة عملية لافون في مصر، والتي تم كشف خيوطها من السلطات المصرية في خمسينات القرن الماضي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنها توفيت قبل أسبوعين بعد إتمامها التسعين عاما.

وكانت نينو قد انضمت إلى شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من 13 شخصا، لتنفيذ عمليات ضد مصالح بريطانية وأمريكية في مصر، حيث تم كشف الشبكة في عام 1954.

وكانت نينو هي المرأة الوحيدة في القضية، وقد تم اختيارها بسبب إجادتها التحدث بالإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

كما أنها كانت آخر من تم القبض عليه في شبكة التجسس، وحينما علمت بقرب القبض عليها، قامت بحرق أوراق القضية.