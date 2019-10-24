» «ديسابر» يعلن قائمة «بيراميدز» قبل السفر لتنزانيا

محمد عبد الحارس
اختار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب نادى بيراميدز 22 لاعبا بقائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
وضمت القائمة كلا من؛
فى حراسة المرمى: أحمد الشناوى ومهدى سليمان وأحمد دعدور
فى خط الدفاع: عبد الله بكرى وعلى جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى و طارق طه.
فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا وأحمد توفيق ومحمد فتحى ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وإيريك تراورى وعبد الله السعيد
وفى الهجوم: أحمد على وجون أنطوى ودودو الجباس
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