التحرش بمجندات يطيح بجنرال إسرائيلي بارز

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وكالات - الدويني فولي

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بعد اتهامات موجهة له بالتحرش بالمجندات الأقل منه في الرتبة، قدم قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي الجنرال شاي الباز استقالته.

وفي أول تعليق له قال الجيش الإسرائيلي إن الباز الذي تولى منصبه قائدا للعمليات في مايو العام الماضي، وقبل ذلك كان يترأس وحدة "شايطيت 13"، قدم استقالته على خلفية الأنباء عن تورطه في أحداث حصلت قبل عقد.

وجاءت الاستقالة على خلفية تقرير نشرته أواخر الأسبوع الماضي القناة الـ12 الإسرائيلية ومفاده أن عددا من العسكريات اتهمن الجنرال بالتحرش جنسيا بهن أثناء أدائهن الخدمة تحت إمرته في وحدة "شايطيت 13".

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