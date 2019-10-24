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قيس سعيد يرفض الإقامة في القصر الرئاسي ولقب السيدة الأولى

الحياة السياسية

قيس سعيد يرفض لقب السيدة الأولى
قيس سعيد يرفض لقب السيدة الأولى

عبد القادر وحيد

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القصر الرئاسي

الإقامة

قيس سعيد

كشف مصدر أمني تونسي عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد يعتزم عدم الإقامة في القصر الرئاسي بقرطاج.

وبحسب مصدر من الأمن الرئاسي فإن سعيد يرفض من حيث المبدأ الإقامة في القصر الرئاسي، منوها بأنه متمسك بقراره منذ مدة، بعدم الإقامة في القصر الرئاسي، حيث تتم محاولة لإثنائه عن هذا القرار لدواع أمنية.

وكان سعيد قد اشار إلى هذا القرار قبل توليه الرئاسة، بالإضافة إلى تخليه عن العديد من البروتوكولات ومنها لقب السيدة الأولى.

يذكر أن سعيد يسكن في فيلا موازية لحي شعبي شمال العاصمة التونسية، والتي ينتوي الإقامة فيها أيضا بعد توليه الرئاسة، بحسب ما تم تداوله.


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